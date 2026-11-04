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Mochber: Die Barbarei Amerikas hat die Welt zur nuklearen Abschreckung geführt

4 November 2026 - 10:43
News ID: 1886431
Source: ABNA
Mochber: Die Barbarei Amerikas hat die Welt zur nuklearen Abschreckung geführt

Der Berater und Assistent des Obersten Führers sagte: Die amerikanische Barbarei hat internationale Institutionen geschwächt und den Wettlauf um den Besitz der Atombombe in der Welt verstärkt.

Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur schrieb Mohammad Mochber, Berater und Assistent des Obersten Führers, in einem in einem sozialen Netzwerk veröffentlichten Beitrag: Die Barbarei Amerikas hat, indem sie das Vertrauen in internationale Institutionen zerstörte, die Welt zur nuklearen Abschreckung geführt.

Er fügte hinzu: Laut jüngsten Berichten sind die militärischen Bestände um etwa 130 Sprengköpfe gestiegen, und alle 9 Länder, die Atomwaffen besitzen, modernisieren ihre Arsenale.

Der Berater und Assistent des Obersten Führers betonte: Sogar Länder ohne Bombe wie Polen, Finnland, Schweden und Deutschland streben danach, nukleare Gastgeber oder an nuklearer Teilhabe beteiligt zu sein.

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