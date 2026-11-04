Mochber: Die Barbarei Amerikas hat die Welt zur nuklearen Abschreckung geführt

Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur schrieb Mohammad Mochber, Berater und Assistent des Obersten Führers, in einem in einem sozialen Netzwerk veröffentlichten Beitrag: Die Barbarei Amerikas hat, indem sie das Vertrauen in internationale Institutionen zerstörte, die Welt zur nuklearen Abschreckung geführt.

Er fügte hinzu: Laut jüngsten Berichten sind die militärischen Bestände um etwa 130 Sprengköpfe gestiegen, und alle 9 Länder, die Atomwaffen besitzen, modernisieren ihre Arsenale.

Der Berater und Assistent des Obersten Führers betonte: Sogar Länder ohne Bombe wie Polen, Finnland, Schweden und Deutschland streben danach, nukleare Gastgeber oder an nuklearer Teilhabe beteiligt zu sein.