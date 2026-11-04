Salimi: Iran ist fähig, alle Interessen Amerikas in jeder Geografie zu treffen

Laut einem Bericht des ABNA-Korrespondenten betonte Hojjat al-Islam Alireza Salimi in der heutigen öffentlichen Sitzung (13. Aban) des Islamischen Konsultativrates unter Hinweis auf den Anlass des 13. Aban: Amerika muss wissen, dass die Islamische Republik Iran heute über größere Macht und Fähigkeit verfügt und alle Interessen dieses Landes in jedem geografischen Raum, den es selbst bestimmt, treffen kann.

Er erklärte, dass aus iranischer Sicht kein Unterschied zwischen den beiden politischen Parteien Amerikas in Bezug auf Zwang besteht, und sagte: Das Ergebnis der US-Wahlen hat gezeigt, wie sehr der geliebte Iran heute in den globalen Gleichungen und sogar in den inneren Entwicklungen Amerikas selbst eine Rolle spielt und Einfluss nimmt.