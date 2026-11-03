Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, wurden vor wenigen Augenblicken zwei amerikanische Aufklärungsdrohnen vom Typ MQM-170 am Himmel südlich der Insel Qeschm durch den Einsatz fortschrittlicher Systeme der elektronischen Kriegsführung der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der Islamischen Revolutionsgarde zur Landung gezwungen.

Die Islamische Revolutionsgarde fügte hinzu: Mit diesen beiden Fluggeräten ist die Zahl der amerikanischen Drohnen dieses Typs, die zu Beute der Eliteoffiziere der Garde geworden sind, auf vier gestiegen. Somit scheiterte der aggressive amerikanische Feind erneut bei der Erreichung seiner Ziele durch den Einsatz dieser Drohnen, und, durch die Gnade Gottes, wurde eine weitere Seite der Niederlage und des Scheiterns dem schwarzen Register von Brad Cooper, dem terroristischen Kommandeur des CENTCOM, hinzugefügt.