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Erörterung der Lage in Westasien im Telefongespräch zwischen Resai und Putin

3 November 2026 - 11:23
News ID: 1886005
Source: ABNA
Erörterung der Lage in Westasien im Telefongespräch zwischen Resai und Putin

Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats Irans und der Präsident Russlands betonten in einem Telefongespräch die Fortsetzung der strategischen Zusammenarbeit auf der Grundlage der von den höchsten Führern beider Länder vorgezeichneten Roadmap.

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, erörterten Generalleutnant Mohsen Resai, der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats unseres Landes, und Wladimir Putin, der Präsident Russlands, im Rahmen der Konsultationen auf höchster Ebene zwischen der Islamischen Republik Iran und der Russischen Föderation und in Fortsetzung der jüngsten Treffen der höchsten Beamten beider Länder in einem Telefongespräch die aktuelle Lage in der Region und der Welt mit besonderem Schwerpunkt auf Westasien.

In diesem Gespräch wurde Dank für die klaren Positionen Putins und anderer Beamter und Verantwortlicher Russlands ausgedrückt, die die Rolle des Märtyrerführers der Revolution (Gott möge ihm gnädig sein) und anderer großer nationaler Helden würdigen und die Standhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit des iranischen Volkes unterstützen.

Die Parteien betonten die Fortsetzung der strategischen Zusammenarbeit auf der Grundlage der von den höchsten Führern beider Länder vorgezeichneten Roadmap.

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