Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA berichtete die Financial Times, dass die Umsetzung von Trumps Drohungen bezüglich des Einsatzes von «Mutter aller Bomben» gegen den Iran mit militärischen Problemen konfrontiert ist, da diese Art von Bomben auf einem Flugzeug vom Typ C-130 transportiert wird, das nicht schnell ist und dessen Bewegung in Richtung Iran mit großen Risiken verbunden ist.

Joseph Votel, ehemaliger Kommandeur des US-Zentralkommandos, gab ebenfalls zu, dass der Sturz des herrschenden Regimes im Iran durch Angriffe nicht möglich ist. Jonathan Schanzer, Forscher der Einrichtung «Verteidigung der Demokratie», sagte ebenfalls, dass das herrschende Regime im Iran trotz wirtschaftlichen und militärischen Drucks seine umfangreiche Widerstands- und Standhaftigkeitsfähigkeit bewiesen hat.

Mark Cancian, Forscher des Zentrums für strategische und internationale Studien, sagte ebenfalls, dass der Ersatz der von der US-Armee verwendeten Militärmunition, einschließlich der Tomahawk-Raketen, ein bis fünf Jahre dauert.