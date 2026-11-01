Mehrschichtige Abschreckung Irans Strategie zur Führung des Schlachtfelds und zur Bestimmung des Kriegsendes

Laut dem Korrespondenten von Abna in einer Situation in der regionale Entwicklungen und militärische Drohungen der USA gegen Iran erneut das Thema der Abschreckungsgleichungen zu einer der Hauptachsen internationaler Entwicklungen gemacht haben enthält die Betonung des Revolutionsführers auf die Notwendigkeit aktiver und mehrschichtiger Abschreckung wichtige Botschaften über die Verteidigungs- und Sicherheitsstrategie der Islamischen Republik Iran

Dieser Ansatz betont neben der sofortigen und wirksamen Reaktion auf jede Ebene und Art von Bedrohung die Tatsache dass der Kriegsbeginn nicht zwangsläufig bedeutet die Kontrolle über sein Ende zu besitzen In diesem Rahmen gelten die Veränderung der Berechnungen des Feindes die Verhinderung militärischer Abenteuer und die Wahrung der Initiative bei der Steuerung möglicher Entwicklungen als Komponenten dieser Strategie

In diesem Zusammenhang erläuterte Abdulrahim Ansari Experte für internationale Angelegenheiten in einem Gespräch mit dem Korrespondenten von Mehr die verschiedenen Dimensionen dieses Ansatzes

Unter Bezugnahme auf die Ausführungen des Revolutionsführers betonte er dass eine der wichtigsten Achsen dieser Ausführungen die Notwendigkeit der Herausbildung aktiver und mehrschichtiger Abschreckung gewesen sei eine Strategie die neben der Reaktion auf Bedrohungen ohne geografische Begrenzung auch die Rolle Irans bei der Bestimmung von Zeit und Bedingungen des Kriegsendes betont

Er erklärte dass eine der Erscheinungsformen aktiver Abschreckung präventives Handeln sein könne und führte aus dass vor jeder militärischen Maßnahme die Phase der Drohung und Warnung stehe ein Punkt den der Revolutionsführer durch die Warnung vor der geografischen Ausweitung des Krieges klar betont habe Im Weiteren wurde unter Bezugnahme auf die Unfähigkeit des Feindes die Zeit des Kriegsendes einseitig zu bestimmen eine weitere Schicht dieser Strategie erläutert

Ansari fügte hinzu dass in den letzten Tagen einige amerikanische Beamte von der Möglichkeit eines kurzfristigen Angriffs gegen Iran gesprochen hätten aber die Realität sei dass im Falle eines Konflikts nicht zwangsläufig Amerika Zeit und Bedingungen seines Endes bestimmen werde Die Erfahrung des 40-tägigen Krieges habe auch gezeigt dass Iran die zeitlichen Gleichungen und Berechnungen der Gegenseite verändern kann

Der Experte für internationale Angelegenheiten betrachtete die Enthüllung von Drohnenstädten die Übermittlung politischer und sicherheitspolitischer Warnungen über Vermittler und die Erörterung von Fragen im Zusammenhang mit der Nukleardoktrin als weitere Erscheinungsformen aktiver Abschreckung und betonte dass solche Komponenten zahlreiche Botschaften für die Gegenseite tragen und zweifellos in den Berechnungen und strategischen Bewertungen Amerikas berücksichtigt werden

Unter Bezugnahme auf die Betonung des Revolutionsführers auf die Reaktion auf jede Ebene und Art von Bedrohung wies er darauf hin dass dieser Ausdruck eine klare Botschaft trägt jede Bedrohung unabhängig von Ebene Umfang und Form muss auf eine sofortige und wirksame Antwort treffen eine Antwort die nicht auf geografische Grenzen beschränkt ist

Ansari betonte abschließend dass die Gesamtheit dieser Positionen zeigt dass aktive und mehrschichtige Abschreckung nicht nur die Reaktion auf Bedrohungen bedeutet sondern ihr Ziel die Veränderung der Berechnungen des Feindes die Verhinderung militärischer Abenteuer und die Wahrung der Initiative bei der Bestimmung der Gleichungen und des Schicksals des Krieges ist