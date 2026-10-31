Türkei: Wir begrüßen den Beitritt Ägyptens zum Mekka-Abkommen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf RT betonte Salih Mutlu Şen, der türkische Botschafter in Kairo, dass der offizielle Beitritt Ägyptens zum Mekka-Verteidigungsabkommen eine souveräne Entscheidung sei und Ankara diesen Schritt begrüßen werde.

Er fügte hinzu, dass die strategische Partnerschaft zwischen Ägypten und der Türkei für die Verwirklichung von Frieden, Sicherheit und Stabilität notwendig sei, auch wenn in einigen Fragen Meinungsverschiedenheiten bestehen blieben.

Der türkische Botschafter betonte, dass die militärischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern Fortschritte machten und Projekte in der Verteidigungsindustrie im Gange seien, und es werde außerdem erwartet, dass innerhalb von 10 Jahren Raketen, Schiffe und Drohnen in gemeinsamer Zusammenarbeit produziert würden.

Zuvor hatte der Sprecher der pakistanischen Armee unter Hinweis darauf, dass die Bestimmungen des Mekka-Abkommens kein Hindernis für den Beitritt neuer Mitglieder darstellten, erklärt: Auch der Iran könne diesem Pakt beitreten, sofern er die Bedingungen erfülle.