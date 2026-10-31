Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb Generalmajor Mohsen Rezaei, der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats des Landes, in einer Botschaft in seinem Account in einem der sozialen Netzwerke an die europäischen Länder: Noch gestern war Europa stolz auf die schmutzigen Machenschaften des zionistischen Regimes, aber heute jammert es über die Milliarden von Dollar, die der Krieg mit Iran ihm gekostet hat.

Er fügte hinzu: Als ihr den Kriegsverbrechen zujubeltet, habt ihr nicht einmal daran gedacht, dass die Folgen auch euch treffen würden? Krieg und Terror haben ihren Preis; jetzt seid ihr an der Reihe, den Preis zu zahlen.