Reaktion eines iranischen Diplomaten auf die Äußerungen des britischen Premierministers zur Nuklearfrage

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna reagierte Naser Kanani, Botschafter der Islamischen Republik Iran in Algerien, in seinem Account in einem der sozialen Netzwerke auf die Äußerungen des britischen Premierministers über eine Vereinbarung zur Beseitigung des iranischen Nuklearpotenzials und zur vollständigen Öffnung der Straße von Hormus.

Kanani zitierte die Worte des britischen Premierministers, der sagte: „Wir wollen eine Vereinbarung, die das Nuklearpotenzial Irans beseitigt und die vollständige Öffnung der Straße von Hormus garantiert."

Der iranische Botschafter schrieb: „Ja, die alten und neuen Kolonialherren geben sich mit nichts Geringerem zufrieden; sie sind bestrebt, den Nationen jegliche Machtinstrumente zu nehmen, um sie letztendlich vollständig zu verschlingen!"