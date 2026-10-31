Kanada sägt, indem es die haltlosen Ansprüche der VAE unterstützt, den Ast ab, auf dem es sitzt

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb Esmail Baghaei, der Sprecher des Außenministeriums, in seinem Account in einem der sozialen Netzwerke als Antwort an Kanada, das Trump den 51. Bundesstaat Amerikas nennt: Die Vereinigten Arabischen Emirate wurden 1971 gegründet; dennoch beanspruchen sie trotz umfangreicher historischer Beweise, geografischer Fakten und dokumentierter Belege bezüglich Abu Musa, der Großen Tunb und der Kleinen Tunb weiterhin das Eigentum an diesen iranischen Inseln; Inseln, deren Zugehörigkeit zum Iran Tausende von Jahren vor der Gründung dieser Föderation zurückreicht. Bemerkenswert ist, dass auch der Premierminister Kanadas beschlossen hat, diese unbegründete Behauptung zu wiederholen!

Er fügte hinzu: Kanada sollte mehr als jedes andere Land die Bedeutung territorialer Integrität und nationaler Souveränität verstehen; denn die Geschichte dieses Landes ist mit der amerikanischen Invasion während des Krieges von 1812, der Veröffentlichung der Annexionserklärung von Montreal im Jahr 1849 und in den letzten Jahren mit den wiederholten Drohungen Donald Trumps, Kanada in den einundfünfzigsten Bundesstaat Amerikas zu verwandeln, verflochten.

Baghaei fuhr fort: Wie kann ein Land, das mehr als zwei Jahrhunderte lang für die Verteidigung seiner territorialen Integrität gegen die Ambitionen seines südlichen Nachbarn gekämpft hat, in einem konstruierten Konflikt Partei für eine Seite ergreifen und eine unbegründete territoriale Forderung unterstützen, die ein Beispiel für ein gefährliches Abenteuer ist?

Er merkte an: Sind territoriale Integrität und die Achtung historischer und rechtlicher Fakten ein grundlegendes Prinzip für Kanada, oder sind diese Prinzipien nur dann wichtig, wenn die Souveränität dieses Landes selbst bedroht ist?

Abschließend wies er darauf hin: Ist sich Kanada nicht bewusst, dass es mit einer solchen Handlung tatsächlich den Ast absägt, auf dem es selbst sitzt?