Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna sagte Seyed Abbas Araghchi, der Außenminister der Islamischen Republik Iran, als Reaktion auf die jüngsten Äußerungen des deutschen Kanzlers: Als im vergangenen Jahr die Luftangriffe der USA und Israels auf den Iran begannen, begrüßte Herr Merz diese Angriffe. Er sagte: „Sie erledigen die Drecksarbeit für Europa"!!

Araghchi fuhr fort: 100 Milliarden Euro sind nichts im Vergleich zu dem verheerenden und zerstörerischen Schlag, den die mächtigen Streitkräfte Irans denen zufügen werden, die es wagen, unsere Nation anzugreifen.

Abschließend betonte Araghchi: Es wird keine roten Linien mehr geben.

Laut einem Bericht von Mehr erklärte der deutsche Kanzler, indem er die schweren wirtschaftlichen Folgen des aufgezwungenen amerikanisch-zionistischen Krieges gegen den Iran einräumte, dass der Anstieg der Energiepreise in den letzten acht Monaten den europäischen Unternehmen und Verbrauchern Kosten von mehr als 100 Milliarden Euro auferlegt hat.