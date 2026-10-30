Die Verantwortung für jede Störung im Persischen Golf und in der Straße von Hormus liegt bei den Aggressoren

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, sagte «Gholamhossein Darzi» in der Sitzung des Sicherheitsrates mit dem Titel «Neue Technologien und maritime Sicherheit: Auswirkungen auf Frieden und Sicherheit» in seiner Rede: «Die Verantwortung für jede Störung, Behinderung oder Einmischung in die Schifffahrt im Persischen Golf und in der Straße von Hormus liegt unmittelbar bei den Aggressoren und denen, die ihre aggressiven Handlungen gegen Iran erleichtern oder daran teilnehmen. Diese Aggression und illegalen Handlungen haben die Sicherheit der Schifffahrt und die Freiheit der Seefahrt gefährdet.»

Der ranghöchste Diplomat der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen fügte hinzu: Neue Technologien, einschließlich künstlicher Intelligenz, bieten Möglichkeiten zur Verbesserung der Sicherheit der Schifffahrt, schaffen aber gleichzeitig auch neue Verwundbarkeiten. Dennoch muss der Sicherheitsrat im Rahmen seiner Befugnisse gemäß der Charta der Vereinten Nationen auf tatsächliche Bedrohungen reagieren und die Rolle und das Mandat der zuständigen Organe in diesem Bereich respektieren.

Darzi betonte: Iran hat jahrzehntelang als Küstenstaat stets an der Sicherheit der Schifffahrt und der Freiheit der Seefahrt im Persischen Golf und in der Straße von Hormus festgehalten und seine Verantwortlichkeiten in diesem Bereich erfüllt. Leider haben auch in der heutigen Sitzung einige Redner erneut die Grundursachen der aktuellen Lage ignoriert. Wir haben immer wieder betont, dass die Verantwortung für jede Störung, Behinderung oder Einmischung in die Schifffahrt im Persischen Golf und in der Straße von Hormus unmittelbar bei den Aggressoren und denen liegt, die ihre aggressiven Handlungen gegen Iran erleichtern oder daran teilnehmen. Diese Aggression und illegalen Handlungen haben die Sicherheit der Schifffahrt und die Freiheit der Seefahrt gefährdet.

Der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen betonte: Der Versuch, diese Verantwortung auf Iran abzuwälzen, entbehrt jeder gerechtfertigten Grundlage und Glaubwürdigkeit. Die Straße von Hormus und die Route des Seehandels durch diesen lebenswichtigen Wasserweg waren bis zum 28. Februar 2026 offen; seitdem haben die Vereinigten Staaten zusammen mit dem israelischen Regime einen Krieg gegen Iran entfacht und setzen ihre aggressiven Handlungen fort.

Darzi sagte: Im Verlauf dieses Krieges haben sie auch gezielt zivile und maritime Infrastruktur, Häfen und Schiffe Irans ins Visier genommen. Lassen Sie mich auf einige Tatsachen hinweisen, die das Ausmaß und die Schwere dieser Situation deutlich zeigen.

Er fügte hinzu: Am 4. März 2026 führte ein amerikanisches U-Boot durch den Angriff auf die iranische Fregatte «Dena» in internationalen Gewässern des Indischen Ozeans zum Tod von mehr als 100 iranischen Seeleuten. Am 19. April 2026 griffen die Streitkräfte der Vereinigten Staaten das iranische Handelsschiff «Tuska» an. Bis zum 23. Mai erklärte das Zentralkommando der Streitkräfte der Vereinigten Staaten (CENTCOM), dass es im Zuge der Durchführung der Seeblockade die Route von 100 Handelsschiffen geändert und vier Schiffe außer Betrieb gesetzt habe.

Darzi fügte hinzu: Am 23. Juli griffen amerikanische Streitkräfte zwei iranische Such- und Rettungsschiffe namens «Naji-15» und «Naji-16» in den Hoheitsgewässern Irans an; diese Schiffe waren zu diesem Zeitpunkt mit humanitären Einsätzen beschäftigt.

Der Botschafter und Geschäftsträger Irans bei den Vereinten Nationen betonte: Darüber hinaus hat Amerika in Fortsetzung seiner aggressiven Handlungen ab dem 12. April 2026 eine Seeblockade verhängt, die die Blockierung aller maritimen Verkehrswege in die iranischen Häfen und aus ihnen heraus umfasst.