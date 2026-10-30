Beileid des Präsidenten mit Spanien nach tödlichem Zugunglück

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, sprach Masoud Peseschkian, der Präsident unseres Landes, in einer Botschaft an Pedro Sánchez, den Ministerpräsidenten Spaniens, der Regierung und dem Volk Spaniens sein Beileid zum Tod einer Reihe von Bürgern dieses Landes bei einem Eisenbahnunglück aus.

Der Präsident bat in dieser Botschaft, indem er sein Mitgefühl für das Unglück des Zusammenstoßes zweier Personenzüge ausdrückte, Gott um Ruhe und Gnade für die Opfer und um schnelle Heilung und Gesundheit für die Verletzten.

Laut diesem Bericht ereignete sich dieses Unglück in der Nähe des Bahnhofs Orda in der Provinz Toledo, etwa 140 Kilometer südlich von Madrid, und mindestens 68 Menschen starben; 53 Verletzte werden weiterhin im Krankenhaus behandelt und 56 Personen wurden entlassen.