Mochber: Europa hat in Zusammenarbeit mit Amerika den Wind gesät und erntet heute den Sturm

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Mohammad Mochber, Berater und Assistent des Obersten Führers, angesichts der Entstehung von Volksprotesten in mehreren europäischen Ländern sowie der Äußerungen des französischen Präsidenten, der die heutigen Krisen in Paris mit der Straße von Hormus in Verbindung gebracht hat, auf seiner persönlichen Seite: Europa hat in den Tagen von Trumps Treiben gegen die Islamische Republik durch sein Verhalten im Rahmen der NATO-Zusammenarbeit den Wind gesät und erntet heute mit der wirtschaftlichen und sozialen Krise den selbstgewollten Sturm.

Er fügte hinzu: Macron hat nun die Unruhen in Paris mit der Straße von Hormus verknüpft.

Der Berater und Assistent des Obersten Führers betonte: Die Folgen des unvernünftigen Krieges Amerikas und Israels gegen Iran sind global.