Eisenkot: Netanjahu versucht, die Bekanntgabe der Wahlergebnisse zu verzögern

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera sagte Gadi Eisenkot, der Hauptkonkurrent Netanjahus bei den Knesset-Wahlen des zionistischen Regimes, dass Netanjahu und seine Partner eine illegale Operation zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung Israels durchführen, um die Veröffentlichung der Wahlergebnisse zu verzögern

Dem Bericht zufolge warnte Eisenkot, dass «der Versuch, Informationen zu missbrauchen, die nicht untersucht wurden, mit dem Ziel, die Ergebnisse der Knesset-Wahlen in Frage zu stellen, inakzeptabel ist»

Diese Nachricht erscheint, während Jitzchak Herzog, das Oberhaupt des zionistischen Regimes, ebenfalls erklärte, dass er die Untersuchung der Verdachtsmomente, die heute Morgen bezüglich der Wahlergebnisse veröffentlicht wurden, genau verfolge

Herzog erklärte, dass «Beweise und Gerüchte vollständig untersucht werden müssen und die Täter gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zur Rechenschaft gezogen und bestraft werden müssen»