Gharibabadi betonte die Notwendigkeit der Stärkung der rechtlichen, internationalen und multilateralen Diplomatie

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA fand eine Fachsitzung der Leiter und Experten der Rechts- und Internationalabteilungen des Außenministeriums unter Teilnahme von Kazem Gharibabadi, stellvertretender Außenminister für Rechts- und Internationale Angelegenheiten, statt

Gharibabadi erläuterte in dieser dreistündigen Sitzung die gegenwärtige Lage und die verantwortungsvollen Aufgaben des diplomatischen Apparats des Landes, legte die wichtigsten Maßnahmen dar, die das Außenministerium in den vergangenen eineinhalb Jahren und während zweier aufgezwungener Kriege ergriffen hat, und betonte die Notwendigkeit der Erhöhung der aktiven, zielgerichteten und ergebnisorientierten Rolle dieses Ministeriums bei der Verteidigung der Rechte und nationalen Interessen der Islamischen Republik Iran

Unter Hinweis auf die komplexen Entwicklungen des internationalen Systems und die Bedrohungen für den regionalen und internationalen Frieden und die Sicherheit bemerkte er, dass diplomatische Aktivitäten mit einem strategischen, initiativorientierten und ergebnisorientierten Ansatz die Kapazitäten internationaler Organisationen, multilateraler Institutionen und Mechanismen des Völkerrechts zur Förderung nationaler Ziele und Interessen wirksam nutzen müssen

Der stellvertretende Außenminister betonte ferner bei der Darlegung der künftigen Strategien des Außenministeriums im rechtlichen und internationalen Bereich die Notwendigkeit der Stärkung der rechtlichen Diplomatie, der genauen Dokumentation von Fällen der Verletzung der Rechte des Volkes, der kontinuierlichen Verfolgung der rechtlichen Dimensionen von Entwicklungen und der Ausarbeitung umfassender rechtlich-politischer Akten. Er nannte die Prüfung bestehender Kapazitäten zur Festigung der internationalen Verantwortung von rechtsverletzenden Staaten und die Ergreifung wirksamer Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechte des iranischen Volkes als eine der Prioritäten dieses Bereichs

Gharibabadi wies unter Betonung der Bedeutung der Qualitätssteigerung der Präsenz und Teilnahme der Islamischen Republik Iran in internationalen Foren auf die Notwendigkeit der Überprüfung und Verbesserung der Teilnahmemethoden, der Identifizierung neuer Möglichkeiten und der maximalen Nutzung der Kapazitäten der Sonderorganisationen der Vereinten Nationen hin. Er betrachtete zudem die Stärkung zielgerichteter Konsultationen mit gleichgesinnten und unabhängigen Ländern, den Ausbau der Koalitionsbildung und die Gewinnung internationaler Unterstützung für die Initiativen der Islamischen Republik Iran als Erfordernisse der wirksamen Förderung der multilateralen Diplomatie

Unter Hinweis auf den mehrdimensionalen Charakter internationaler Fragen hielt er eine effektive Koordinierung zwischen politischen, rechtlichen, medialen und fachlichen Bereichen sowie die Stärkung der interinstitutionellen Zusammenarbeit für notwendig und betonte, dass Synergie, Informationsaustausch und die Vermeidung von Insellösungen und Parallelarbeit eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Entscheidungsqualität und der Erhöhung der Wirksamkeit diplomatischer Maßnahmen spielen