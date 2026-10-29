Vierparteientreffen in Teheran; erster Schritt zur Stärkung der regionalen Sicherheitszusammenarbeit

Nachrichtenagentur ABNA: Die Vereinbarung Irans, Pakistans, der Türkei und Saudi-Arabiens, den Dialog fortzusetzen, ist ein Zeichen des Willens vier wichtiger regionaler Akteure, politische und sicherheitspolitische Konsultationen unter den Bedingungen sich verschärfender Krisen in Westasien zu stärken; ein Prozess, dessen Erfolg davon abhängt, das anfängliche Einvernehmen in praktische Kooperationsmechanismen umzuwandeln

Das erste Vierparteientreffen Irans, Pakistans, der Türkei und Saudi-Arabiens fand am Montag, dem 4. Aban 1405, in Teheran statt; ein Treffen, das im Kontext regionaler Sicherheitsentwicklungen und der Notwendigkeit einer Überprüfung der Krisenmanagementmethoden der Ausgangspunkt eines neuen Kapitels regionaler Konsultationen sein kann

Die Gastgeberschaft von Mohsen Resai, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats der Islamischen Republik Iran, für Prinz Chalid bin Salman, Verteidigungsminister Saudi-Arabiens, Asim Munir, Oberbefehlshaber der Streitkräfte Pakistans, und Ibrahim Kalin, Leiter des türkischen Geheimdienstes, zeigt die Konzentration dieser Initiative auf wichtige Ebenen der politischen, verteidigungspolitischen und sicherheitspolitischen Entscheidungsfindung. Die Zusammensetzung der Teilnehmer zeigt auch, dass die Gespräche das Potenzial haben, sich mit einer Reihe strategischer und sicherheitspolitischer Fragen der Region zu befassen

Das wichtigste angekündigte Ergebnis des Treffens war die Vereinbarung der vier Länder, die Gespräche mit dem Ziel fortzusetzen, die bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit zu stärken, unter anderem im Bereich Frieden und regionale Sicherheit. Obwohl die Abschlusserklärung keine konkrete Vereinbarung über einen Umsetzungsmechanismus, eine detaillierte Tagesordnung oder die Bildung einer gemeinsamen Sicherheitsinstitution erwähnt, kann die Vereinbarung über die Fortsetzung der Konsultationen als erster Schritt zur Schaffung eines regelmäßigen Kommunikationskanals zwischen vier einflussreichen regionalen Akteuren bewertet werden

Die Bedeutung dieses Prozesses wird klarer, wenn man die unterschiedlichen Auffassungen und vergangenen Rivalitäten zwischen einigen der teilnehmenden Länder berücksichtigt. Iran und Saudi-Arabien haben in den letzten Jahren den Weg der Wiederherstellung der Beziehungen und der Entspannung verfolgt, und die gleichzeitige Teilnahme der Türkei und Pakistans kann den Rahmen der Konsultationen über bilaterale Beziehungen hinaus erweitern und die Grundlage für die Erörterung gemeinsamer Sicherheitsfragen schaffen. Die Umwandlung dieses Potenzials in dauerhafte Zusammenarbeit erfordert jedoch die Bewältigung von Meinungsverschiedenheiten und die Definition gemeinsamer und realisierbarer Interessen

Aus strategischer Sicht steht das Teheraner Treffen im Einklang mit dem Ansatz, die regionale Sicherheit durch die Länder der Region zu gewährleisten; ein Ansatz, der die Stärkung des gegenseitigen Vertrauens, die Erhöhung der Verantwortung regionaler Akteure und die Verringerung der Abhängigkeit von von außen aufgezwungenen Sicherheitsordnungen betont. In diesem Rahmen kann die Untersuchung der Ursachen von Unsicherheit, Besatzung und Expansionismus des zionistischen Regimes und der Folgen der militärischen Aggression der USA und dieses Regimes gegen Iran zu den wichtigen Achsen künftiger Gespräche gehören; obwohl die veröffentlichte Erklärung keine Einzelheiten zu den auf der Sitzung erörterten Themen liefert

Letztlich wird der Hauptmaßstab für den Erfolg der Teheraner Initiative nicht nur die bloße Abhaltung des Treffens sein, sondern die Fortsetzung der Gespräche und die schrittweise Erreichung praktischer Vereinbarungen im Bereich der regionalen Sicherheit. Wenn es den vier Ländern gelingt, das anfängliche Einvernehmen in regelmäßige Konsultationen, Zusammenarbeit beim Krisenmanagement und vertrauensbildende Mechanismen umzuwandeln, kann dieses Treffen zu einem wirksamen Schritt auf dem Weg zur Herausbildung einer endogenen regionalen Sicherheit werden; ein Weg, dessen Verwirklichung von politischem Willen und dem Maß an Flexibilität der Parteien gegenüber Meinungsverschiedenheiten abhängt