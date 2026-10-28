Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AFP berichtet, sagte Isaac Herzog, der Präsident des israelischen Regimes, am Mittwoch, es müssten alle Anstrengungen unternommen werden, um die Abhaltung neuer Wahlen zu verhindern; diese Äußerungen fielen, nachdem die vorläufigen Ergebnisse der gestrigen Abstimmung gezeigt hatten, dass keiner der Hauptblöcke die Mehrheit der Parlamentssitze gewinnen konnte.

Herzog, dessen Aufgabe es ist, zu bestimmen, welchem Kandidaten die Bildung des Kabinetts übertragen wird, sagte: Ein Punkt muss klar sein; ich hatte das schon vor den Wahlen gesagt: Besonders nach den Ereignissen von gestern müssen wir alles tun, was in unserer Macht steht, um eine weitere Runde von Wahlen zu verhindern.

Gleichzeitig erklärte das Wahlkomitee des israelischen Regimes, dass nach der Auszählung von 85,6 Prozent der Stimmen in 93 Prozent der Wahllokale die Koalition von Benjamin Netanjahu 53 Sitze, die Partei Jesch Atid unter der Führung von Gadi Eisenkot 48 Sitze und die arabischen Parteien insgesamt 19 Sitze erhalten haben.