Glückwunsch von Pezeshkian zur Wahl von Lula da Silva zum Präsidenten Brasiliens

Nach dem Bericht der Nachrichtenagentur Abna betonte Masoud Pezeshkian in einer Botschaft, in der er Herrn Luiz Inácio Lula da Silva zum Sieg bei den Präsidentschaftswahlen in Brasilien gratulierte: Ich hoffe, dass in der neuen Amtszeit der Präsidentschaft die freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und der Föderativen Republik Brasilien weiter ausgebaut werden und die Zusammenarbeit beider Länder in Bereichen gemeinsamen Interesses im Sinne der beiderseitigen Interessen beider Völker und der Stärkung des Multilateralismus, der Entwicklung und des internationalen Friedens gefördert wird.

Der Präsident wünschte in dieser Botschaft Herrn da Silva Erfolg in dieser verantwortungsvollen Aufgabe und dem großen Volk Brasiliens Stolz und Wohlergehen.