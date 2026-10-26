Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit fordert praktische Maßnahmen der Weltgemeinschaft zu Gaza

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, erklärte Ismail Ould Cheikh Ahmed, Generalsekretär der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Anadolu am Rande der neunten Istanbuler Vermittlungskonferenz unter Hinweis auf die Verschlechterung der humanitären Lage in Gaza: Es ist Zeit, dass die internationale Gemeinschaft über bloße Erklärungen hinausgeht und praktische Maßnahmen auf die Tagesordnung setzt. Ich denke, der gute Punkt dabei ist, dass es in dieser Frage einen globalen Konsens gibt.

Der Generalsekretär der Organisation für Islamische Zusammenarbeit betonte dann: Palästinensische Beamte und Personen mit Vermittlungserfahrung vor Ort haben ihre Ansichten auf dieser Konferenz geteilt. Die Welt, insbesondere der Nahe Osten (Westasien), steht derzeit vor zahlreichen Krisen.

Er betonte weiter: Konflikte können nur am Verhandlungstisch gelöst werden, und es geht nicht nur um die Lösung des Konflikts, sondern um seine Verhinderung. Diplomatie muss als Instrument zur Verhinderung von Konflikten eingesetzt werden. Eine Einigung zwischen den Parteien allein reicht nicht aus; die Umsetzung der Vereinbarungen muss verfolgt und die Ursachen der Konflikte angegangen werden.

Ismail Ould Cheikh Ahmed betonte, dass die humanitäre Lage in Gaza äußerst prekär ist, und wies auf Unterernährung, Probleme beim Zugang zu humanitärer Hilfe und finanzielle Probleme der Hilfsorganisationen hin.