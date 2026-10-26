Baghai: Wir befinden uns im Kriegszustand und zögern nicht bei der Selbstverteidigung

Wie der Korrespondent von Abna berichtet, erklärte Ismail Baghai, Sprecher des Außenministeriums, in seiner wöchentlichen Pressekonferenz unter Hinweis auf die jüngsten diplomatischen Entwicklungen: Was die Region und zugleich die Islamische Republik Iran betrifft, beobachten wir die Lage mit Macht und Klugheit und haben uns auf jedes Ereignis vorbereitet.

Zur Knesset-Wahl in Israel und zur Atmosphäre, die israelische Beamte hinsichtlich der Möglichkeit einer präventiven Aktion Irans zur Störung des Wahlprozesses schaffen, bemerkte er: Ich glaube nicht, dass dort Wahlen stattfinden. Dort gibt es einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Banden, um mehr Böses zu begehen, und es ist ein Wettstreit zwischen verschiedenen Personen, und ihre wichtigste Parole ist, dass ich mehr Verbrechen und Morde begehen kann als du. Für uns macht es keinen Unterschied, wer das Steuer eines Regimes übernimmt, dessen Geschichte zeigt, dass es unserer Region nichts als Gewalt und Töten gebracht hat. Das Regime ist sehr geschickt in False-Flag-Operationen.

Wir zögern nicht bei der Ausübung des inhärenten Rechts auf Verteidigung

Baghai fuhr fort: Die mächtigen Streitkräfte Irans haben nicht den geringsten Zweifel an der Verteidigung Irans. Wir befinden uns im Kriegszustand und werden bei der Ausübung des inhärenten Rechts auf Verteidigung gewiss nicht zögern.