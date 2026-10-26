Das Vierertreffen zwischen Iran, Pakistan, Türkei und Saudi-Arabien hat begonnen

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, begann das Vierertreffen auf Vorschlag Pakistans und mit Unterstützung und Begleitung der Islamischen Republik Iran.

Generalmajor Mohsen Rezaei, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats unseres Landes, leitet dieses Treffen, und Asim Munir, Befehlshaber der pakistanischen Armee, Khalid bin Salman, Verteidigungsminister Saudi-Arabiens, und Ibrahim Kalin, Leiter des türkischen Geheimdienstes, sind die Vertreter dieser drei Länder.

Regionale Sicherheit, die Folgen militärischer Aggression, die Fortsetzung der Aggressionen und die Hilfe für das unterdrückte Volk Palästinas und des Libanon gehören zu den Gesprächsthemen dieses Treffens.