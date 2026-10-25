Iranische Botschaft in Indien: Ghalibaf nimmt nicht am Treffen der Parlamentspräsidenten der BRICS teil

Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur schrieb die iranische Botschaft in Indien in ihrem Account in einem der sozialen Netzwerke: Die Botschaft der Islamischen Republik Iran in Neu-Delhi teilt mit, dass Mohammad Bagher Ghalibaf, der Präsident des Islamischen Konsultativrats Irans, aufgrund einiger unvorhergesehener Umstände nicht am Treffen der Parlamentspräsidenten der BRICS-Mitgliedsländer in Neu-Delhi teilnehmen kann.

Die iranische Botschaft in Indien betonte weiter, dass die Parlamentsdelegation der Islamischen Republik Iran an diesem Treffen teilnehmen wird, und fügte hinzu: Iran bekräftigt als eines der BRICS-Mitglieder erneut seine Verpflichtung zu aktiver und effektiver Teilnahme auf höchster Ebene an den Gipfeln und Sitzungen dieser Gruppe. In diesem Zusammenhang wird die iranische Delegation ihre Gespräche und Konsultationen mit den Delegationen der BRICS-Mitgliedsländer fortsetzen, mit dem Ziel, die bilateralen und multilateralen Zusammenarbeit zu erweitern und zu vertiefen, insbesondere im Bereich der parlamentarischen Beziehungen und Zusammenarbeit.

Diese Botschaft merkte weiter an: Die Botschaft der Islamischen Republik Iran spricht auch der indischen Regierung ihre aufrichtige Dankbarkeit für die würdige Gastfreundschaft und die Vorbereitungen für die Ausrichtung dieses Treffens aus. Sie wünscht dem Gipfel der Parlamentspräsidenten der BRICS-Mitgliedsländer vollen Erfolg und hofft, dass dieser Gipfel konstruktive Ergebnisse zur Stärkung der Zusammenarbeit und Interaktion zwischen den Mitgliedsländern erzielen wird.

Indien wird die zwölfte Parlamentarische Versammlung der BRICS-Mitgliedsländer ausrichten, und diese zweitägige Veranstaltung soll vom 26. bis 27. Oktober (4. und 5. Aban) im zentralen Saal Samvidan im Parlamentskomplex stattfinden.