Enthüllung der israelischen Hilfe für Saudi-Arabien im Krieg gegen den Jemen

Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur berichtete „Israel Hayom", dass acht Tage vor den Wahlen im zionistischen Regime der US-Kriegsminister sich heimlich mit Benjamin Netanjahu, dem Premierminister dieses Regimes, in den besetzten Gebieten treffen wird.

In diesem Bericht heißt es: Hinter den Kulissen werden die Sicherheitsbeziehungen zwischen Tel Aviv, Saudi-Arabien und den arabischen Ländern der Golfregion gestärkt. Israel leistet Saudi-Arabien Informationsunterstützung im Krieg mit den Jemeniten.

„Israel Hayom" fügte hinzu: Die Hilfe Tel Avivs für Saudi-Arabien ist weitaus größer als die Hilfe, die von jeder ausländischen Seite außer den USA geleistet wird.

Zuvor hatte die hebräischsprachige Zeitung „Haaretz" berichtet, dass das zionistische Regime über die USA Saudi-Arabien dazu bewegen will, am Krieg gegen den Jemen teilzunehmen.

In diesem Bericht wurde behauptet, dass Mohammed bin Salman, der Kronprinz Saudi-Arabiens, der Hilfe des zionistischen Regimes gegen den Jemen keine Beachtung schenkt, da dies ihm in der öffentlichen Meinung Saudi-Arabiens schaden könnte.