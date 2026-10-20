Zentren für künstliche Intelligenz und neue Technologien der USA sind im nächsten Krieg das Ziel Irans

Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur erklärte Alaeddin Borudscherdi, Mitglied der Kommission für nationale Sicherheit und Außenpolitik des Islamischen Konsultativrates (Parlament), in einem Interview mit dem Internetprogramm „Mochtasat" unter Hinweis auf die Notwendigkeit des Austritts Irans aus dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV): Der NVV wurde nicht von der Islamischen Republik geschaffen, und der Iran vor der Revolution war ebenfalls Mitglied des NVV, und nach der Revolution wurde dies vom Parlament bestätigt. Unsere Mitgliedschaft bedeutet, dass wir verpflichtet sind, keine Atombombe zu bauen.

Er fügte hinzu: In Anbetracht dessen, dass der Austritt aus dem NVV „das Fehlen einer Verpflichtung, keine Atombombe zu bauen" bedeutet, wird diese Entscheidung, falls ein Land aus diesem Vertrag austreten will, mit Sicherheit weitreichende politische Konsequenzen nach sich ziehen. Wenn Sie die Verpflichtung, keine Atombombe zu bauen, aufheben, bedeutet das, dass Sie in die Phase des Baus von Kernwaffen eintreten. Der Austritt aus dem NVV ist ein Hebel, den wir unbedingt in unserer Rhetorik nutzen müssen.

Der Abgeordnete des Volkes von Larestan, Chondsch, Gerasch, Evaz und Dschujom fügte in dieser Hinsicht hinzu: Der Austritt aus dem NVV wird unsere befreundeten Länder in der Interaktion mit unserem Land in Schwierigkeiten bringen. Diese Länder verteidigen uns derzeit deshalb entschieden, weil Iran verpflichtet ist, die Regeln der Internationalen Atomenergie-Organisation zu akzeptieren und daher gegen den Bau einer Atombombe ist; aber wenn Sie in den Raum der Nichtverpflichtung eintreten, werden sie (die mit Iran befreundeten Länder) kein Argument mehr zur Verteidigung haben.

Borudscherdi fügte hinzu: Daher sind die Konsequenzen dieser Angelegenheit groß, aber diese Entscheidung muss, falls sie eines Tages getroffen wird, mit ihren Erfordernissen getroffen werden, und natürlich ist die Instanz für die Feststellung dieser Angelegenheiten der Oberste Nationale Sicherheitsrat.

Borudscherdi erklärte in einem anderen Teil dieses Interviews zu den Einzelheiten der Antwort der USA auf die sieben Bedingungen Irans: Soweit ich weiß, wurden unsere Bedingungen akzeptiert, allerdings haben sie auch ihre eigenen Bedingungen hinzugefügt. Ich habe keine genauen Informationen, aber ich vermute, dass die amerikanischen Bedingungen mit Sicherheit die Nuklearfrage und die Übergabe oder Verdünnung von Kernmaterial mit 60-prozentiger Anreicherung betreffen.

Der Abgeordnete des Volkes von Larestan, Chondsch, Gerasch, Evaz und Dschujom fügte hinzu: Die Amerikaner haben keinen anderen Weg als die Annahme der Bedingungen Irans, denn sie haben für sich Interessen in den arabischen Ländern am Persischen Golf definiert, und wir werden mit Sicherheit nicht zulassen, dass Amerika seine frühere Präsenz in der Region hat.

Borudscherdi erklärte unter Hinweis auf die jüngsten Drohungen Trumps mit einem militärischen Angriff auf Iran: Einer der wichtigen Schwerpunkte amerikanischer Interessen in unserer Region sind Investitionen in neue Technologien und künstliche Intelligenz, und alle diese Interessen und Zentren stehen unter unserer Beobachtung, und in einem möglichen nächsten Krieg werden wir diese Zentren mit Sicherheit angreifen; dann werden die Amerikaner verstehen, wer der Verlierer und wer der Gewinner ist.