Organisation für die Verwaltung der Wasserwege des Persischen Golfs: Mehr als 40 regelwidrige Schiffe wurden behandelt

Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur erläuterte die Organisation für die Verwaltung der Wasserwege des Persischen Golfs in einer veröffentlichten Botschaft die Situation der Liste der Nichtkonformität von Schiffen und stellte klar: Bisher wurden 122 Schiffe in die Liste der Nichtkonformität der Verwaltung der Wasserwege des Persischen Golfs aufgenommen.

Nach Angaben der Organisation für die Verwaltung der Wasserwege des Persischen Golfs wurden mehr als 40 regelwidrige Schiffe behandelt. Außerdem verhandeln 19 Schiffe über die Verhinderung der Aufnahme in die Liste oder über die Streichung von ihr.

Die Organisation für die Verwaltung der Wasserwege des Persischen Golfs fügte hinzu: 2 Schiffe haben zugestimmt, durch Erfüllung ihrer Verpflichtungen von der Liste gestrichen zu werden. Etwa 30 Schiffe werden nach Erhalt einer Warnung bei Nichtantwort auf die Liste gesetzt.

In dieser Botschaft wird klargestellt: Die Verwaltung der Wasserwege des Persischen Golfs wird im Falle der freiwilligen Verfolgung von Verstößen durch die Schiffe Erleichterungen für die Streichung von der Liste vorsehen.