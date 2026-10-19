Sabotage Saudi-Arabiens auf dem Weg der Bemühungen des Jemen zur Deeskalation

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen betonte Mohammad Abdul Salam, Sprecher der Ansarullah-Bewegung und Leiter der jemenitischen Verhandlungsdelegation, dass die saudische Seite sich vor ihren Verpflichtungen aus früheren Vereinbarungen drückt. Der Angriff Riads auf den Flughafen von Sana im Juli 2026 beendete den vereinbarten Waffenstillstand, und Saudi-Arabien schenkte keiner der früheren Warnungen Beachtung.

Er fügte hinzu: Sana stand vor der Eskalation der saudi-arabischen Aggression in direkten und indirekten Kontakten mit Riad, um dieses Land zu seinen Verpflichtungen vor dem Jahr 2023 zurückzubringen, und der saudischen Seite wurden verschiedene Vorschläge unterbreitet, doch Saudi-Arabien machte nicht einen Schritt.

Abdul Salam stellte klar: Saudi-Arabien lebt in der Illusion, dass die Entwicklungen in der Region und die Beteiligung des Jemen an der Schlacht „Al-Aqsa-Sturm" dazu geführt hätten, dass es keine Notwendigkeit mehr gebe, seine Verpflichtungen zu erfüllen. Unsere Brüder in Oman haben eine Reihe von Vorschlägen betreffend den Waffenstillstand vorgelegt, und Sana hat sie unterstützt. Diese Vorschläge umfassten einen fünftägigen Waffenstillstand zur Durchführung von Verhandlungen in ruhiger Atmosphäre, doch die Antwort Saudi-Arabiens entsprach nicht den humanitären Forderungen des Jemen.