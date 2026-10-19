Taeb: Die Amerikaner haben die Niederlage im militärischen Krieg akzeptiert

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna erklärte Hojjat al-Islam Taeb bei einer Aufklärungsversammlung von Aktivisten und Rednern der nächtlichen Volksversammlungen, unter Hinweis auf die Einschätzung der USA und des zionistischen Regimes hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit Irans: Der Feind glaubte, der Widerstand des iranischen Volkes habe nachgelassen und er könne das Land mit einem dreitägigen oder höchstens sechswöchigen Krieg zur Kapitulation zwingen; doch diese Einschätzungen erwiesen sich als falsch.

Er fügte hinzu: Die Gegenseite hatte vorhergesagt, dass nach Ablauf von sechs Wochen die Munitions- und Raketenvorräte Irans abnehmen, der wirtschaftliche Druck zunehmen und innere Unsicherheit entstehen würde, damit Iran in der nächsten Phase aus einer Position der Schwäche in Verhandlungen eintrete und sich den Forderungen des Feindes unterwerfe; dennoch standen das iranische Volk und die Streitkräfte dem Druck standhaft gegenüber, und die Amerikaner erkannten ihren Berechnungsfehler.

Der Leiter der Organisation Basij der Unterdrückten erklärte, die Strategie der USA und des zionistischen Regimes habe sich von direktem Krieg zu indirekten Instrumenten verändert, und sagte: Die Feinde haben sich nach dem Scheitern bei der Verwirklichung ihrer Ziele der Nutzung von Stellvertreterkräften, regionalen und internationalen Pakten, wirtschaftlichem Druck und der Schaffung von Unsicherheit zugewandt, um die Islamische Republik Iran erneut unter Druck zu setzen.

Er fuhr fort: Der heutige Wettbewerb ist ein Wettbewerb der Widerstandsfähigkeit zwischen Iran, den USA, dem zionistischen Regime und anderen Ländern. Die Feinde versuchten durch Sanktionen und wirtschaftlichen Druck, die Stärke des Landes zu schwächen, doch die Straße von Hormus ist in diesen Gleichungen zu einem wirksamen Faktor bei der Regelung des Kräftegleichgewichts und der Beeinflussung der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit geworden.

Unter Hinweis auf die Möglichkeit eines erneuten Konflikts erklärte er: Einer der Faktoren, die die Berechnungen der USA verkompliziert haben, ist die Unvorhersehbarkeit der Art der iranischen Antwort; denn die Gegenseite weiß nicht, an welchem Punkt, mit welchem Instrument und zu welchem Zeitpunkt die mögliche Antwort Irans erfolgen wird.