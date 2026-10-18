Mochber: Der Krieg gegen den Jemen ist nichts anderes als Brudermord und die Versteigerung von Leben und Eigentum Saudi-Arabiens

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, bezeichnete Mohammad Mochber, Berater und Assistent des Obersten Führers, unter Hinweis auf die umfassenden Aggressionen Saudi-Arabiens gegen das unterdrückte, widerstandsfähige und gläubige Volk des Jemen diesen Weg als falsch und betonte die Notwendigkeit, aus der Erfahrung des Vertrauens in die Amerikaner zu lernen.

Mochber schrieb auf seiner persönlichen Seite: „Der Krieg gegen den Jemen ist nichts anderes als Brudermord und die Versteigerung von Leben und Eigentum Saudi-Arabiens."

Er fügte hinzu: „Die Waffen müssen genau auf den ersten Feind der islamischen Welt (das zionistische Regime) gerichtet werden, nicht auf dieses gläubige und widerstandsfähige Volk. Riad spielt mit diesem Fehler auf dem Feld Trumps. Die Geschichte bezeugt, dass Amerika auch seine Verbündeten opfert – die Saudis sollten das nicht vergessen."