Kusari: Den Worten Trumps sollte keine übermäßige Beachtung geschenkt werden

Wie der ABNA-Korrespondent berichtet, erklärte Esmail Kusari, Mitglied des Ausschusses für nationale Sicherheit und Außenpolitik des Islamischen Konsultativrates, am Samstagabend am Rande der Zeremonie zum ersten Jahrestag des Todes von Sardar Alireza Afschar mit dem Titel „In Trauer um den alten Freund", die in der Nur-Moschee in Teheran stattfand, als Reaktion auf die jüngsten Äußerungen Donald Trumps: „Trump ist ein Glücksspieler, der jeden Moment eine Äußerung macht, und seine Aussagen haben keine Grundlage; daher sollte man diesen Worten keine übermäßige Beachtung schenken."

Unter Hinweis auf das, was er als Misserfolge Amerikas im Konfrontationskurs gegen unser Land bezeichnete, fügte er hinzu: „Trump hat so viele Ohrfeigen erhalten, dass er jetzt nicht weiß, welche Maßnahme er ergreifen soll, und in Verwirrung geraten ist."