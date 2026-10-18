Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Presseabteilung der Marinearmee berichtet, haben heute Mittag die Beobachtungsteams der Marinearmee, die ständig den östlichen Teil der Straße von Hormus beobachten und kontrollieren, einen regelwidrigen Tanker entdeckt und identifiziert, der im Golf von Oman und im Bereich des östlichen Teils der Straße von Hormus in Brand geraten und manövrierunfähig geworden war.

In den vergangenen Tagen wurde auch über mehrere brennende regelwidrige Tanker berichtet, die ohne Beachtung der Warnungen über die Notwendigkeit eingeschalteter elektronischer Geräte versuchten, verbotene Zonen zu durchqueren – dank der tapferen Männer der Armee und der Revolutionsgarden.

Die Marine der Armee der Islamischen Republik Iran betonte, dass sie die vollständige Kontrolle und Informationsüberlegenheit über den östlichen Teil der Straße von Hormus, das Arabische Meer und das Omanische Meer besitze und die Gefahren der Durchfahrt in verbotenen Zonen kenne: Trotz der Propaganda und Lärmkampagne des Präsidenten des verbrecherischen Amerika ist die Straße von Hormus nicht offen, und die Länder müssen sich nicht von diesen Lügen täuschen lassen und ihre sichere Durchfahrt mit den Streitkräften abstimmen.