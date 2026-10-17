Pezeschkian: Sie glauben, sie könnten uns zur Kapitulation zwingen, aber wir beugen uns nicht der Gewalt

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna sagte Massud Pezeschkian heute Mittag am Freitag, dem 24. Mehr, am Rande des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der siebzehnten Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt, bei einem Treffen mit Herrn Irakli Kobachidse, dem Premierminister Georgiens, unter Hinweis auf die zunehmenden wirtschaftlichen, kulturellen und touristischen Beziehungen zwischen Iran und Georgien: „Wir müssen unsere Beziehungen praktisch ausbauen; zu diesem Zweck müssen wir einen operativen Plan mit klaren Zeitvorgaben ausarbeiten.“

Der Präsident wies auf die von den USA gegen unser Land verhängten Sanktionen hin und sagte: „Diese Sanktionen liegen außerhalb humanitärer Rahmenbedingungen, und ihre Angriffe in den vergangenen Monaten sind nicht zu rechtfertigen und unmenschlich.“

Pezeschkian betonte mit Hinweis auf die klaren Positionen des gefallenen Führers der Revolution bezüglich der Herstellung von Atomwaffen: „Der Iran strebt keine Atomwaffen an, und wir halten die destruktive Propaganda gegen unser Land für eine Lüge.“

Der Präsident betonte: „Wir waren immer zum Dialog bereit; sie glauben, sie könnten uns zur Kapitulation zwingen, aber wir werden uns nicht der Gewalt beugen.“

Irakli Kobachidse, der Premierminister Georgiens, betonte ebenfalls die klaren Positionen seines Landes gegenüber den Nachbarländern und sagte: „Unsere Positionen gegenüber den Nachbarländern sind transparent, und wir lehnen jede ausländische Einmischung in die Angelegenheiten der Länder ab.“

Der Premierminister Georgiens wies auf die kulturellen und geografischen Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Ländern hin und betonte: „Unsere Prinzipien sind Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, und wir hoffen, dass wir durch die Zusammenarbeit der Außenminister und diplomatischen Einrichtungen beider Seiten gemeinsame Standpunkte in den Bereichen Wirtschaft und Tourismus erreichen können.“