Streitkräfte des Jemen: Wir haben den Flughafen König Khalid in Riad ins Visier genommen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah berichtet, erklärten die Streitkräfte des Jemen heute, am Mittwoch, in einer Erklärung: Dank Gott haben wir den internationalen Flughafen König Khalid in Riad mit einer ballistischen Rakete ins Visier genommen, was zu einem präzisen und direkten Treffer führte.

In der von den Streitkräften des Jemen in dieser Angelegenheit herausgegebenen Erklärung heißt es: Wir haben eine Operation unter Verwendung von ۳ ballistischen Raketen gegen den Sammelpunkt der Kräfte des saudischen Feindes in den Gebieten «Ras al-Ara» und «al-Madariba» durchgeführt. Infolge dieser Operation gegen die Stellungen des Feindes in den Gebieten Ras al-Ara und al-Madariba wurde eine große Zahl von Verlusten (Getöteten und Verwundeten) gemeldet, und mehrere ihrer militärischen Fahrzeuge wurden ebenfalls außer Gefecht gesetzt.