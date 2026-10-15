Erklärung des Sicherheitsrates zum Roten Meer war voreingenommen und enttäuschend

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Masirah berichtet, bezeichnete Yahya ar-Ra'i, der Präsident des Repräsentantenhauses des Jemen, in einer Botschaft an António Guterres, den Generalsekretär der Vereinten Nationen, unter Äußerung von Unzufriedenheit und scharfer Verurteilung der am 9. Oktober (17. Mehr) herausgegebenen Erklärung des Sicherheitsrates diese Erklärung als enttäuschend und voreingenommen zugunsten der saudischen Regierung.

Er erklärte außerdem, dass die in dem Rechtfertigungsbericht des Gesandten der Vereinten Nationen dargelegten Inhalte über das Bestehen einer Bedrohung im Roten Meer und in der Straße Bab al-Mandab nicht der Wahrheit entsprechen.

Der Präsident des Repräsentantenhauses des Jemen betonte, dass der Seeverkehr für alle Schiffe, mit Ausnahme von Schiffen, die mit Saudi-Arabien in Verbindung stehen, und im Rahmen der Gleichung „Blockade gegen Blockade“, normal und sicher weitergeht.

Ar-Ra'i nannte am Ende die Vereinten Nationen und den Sicherheitsrat verantwortlich dafür, ihre humanitäre und moralische Rolle während der 12 Jahre des Krieges und der Blockade des Jemen durch Saudi-Arabien beiseite gelegt zu haben.