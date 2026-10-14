Nach dem Bericht der Nachrichtenagentur Abna fügte Kazem Dschalali in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur TASS hinzu: Die Militärdoktrin Irans ist völlig klar, verantwortungsvoll und basiert auf Verteidigung und Abschreckung, und wir haben niemals einen Krieg begonnen.

Er erinnerte gleichzeitig daran: Dennoch sind die Fähigkeiten und die Raketenmacht Irans eine unbestreitbare, präzise und furchterregende Tatsache für jeden Aggressor.

Der iranische Botschafter in Moskau merkte an: Es scheint, dass Trump im US-Wahlkampf vorwärts flieht und unsere echte Abschreckungsmacht nutzen will, um politische Abrechnungen mit seinen demokratischen Rivalen in Kalifornien zu begleichen!

Er fügte hinzu: Wir empfehlen, statt solche unbegründeten Geschichten vorzubringen und den Namen Irans (in der Wahlrede im Bundesstaat) Nebraska zu verwenden, sich Gedanken über die Lösung ihrer eigenen inneren Krisen zu machen.