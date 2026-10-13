Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA berichtete die Zeitung «New York Times», dass Saudi-Arabien in seinem Krieg gegen die Jemeniten mit begrenzten Optionen konfrontiert ist. Mohammed bin Salman, der Kronprinz dieses Landes, steht nach schweren Operationen gegen Saudi-Arabien im Laufe des letzten Jahrzehnts unter wachsendem Druck, eine Lösung für den Krieg gegen die Jemeniten zu finden und die Raketen- und Drohnenangriffe der Jemeniten zu stoppen.

Analysten sind der Meinung, dass die Jemeniten seit dem vorherigen verheerenden Krieg, den Saudi-Arabien gegen dieses Land entfacht hatte, mehr Macht erlangt haben. Sie führten in den letzten Tagen drei schwere Angriffe gegen den Flughafen von Riad durch, bei denen viele getötet und verletzt wurden. Die Streitkräfte des Jemen haben die ehrgeizigen Träume Bin Salmans ins Visier genommen, Saudi-Arabien in ein globales Zentrum für Arbeit und Tourismus zu verwandeln.

Laut diesem Bericht wird der militärische Konflikt mit den jemenitischen Kräften nicht zu deren Niederlage führen, und auch eine politische Lösung wird nicht funktionieren, da die Obergrenze der Forderungen des Jemen gestiegen ist. Sie haben nach wiederholten Konflikten mit stärkeren Feinden mehr Macht erlangt. Im Krieg Amerikas gegen den Jemen und in dessen erstem Monat wurden mindestens eine Milliarde Dollar Munition verwendet.

Gregory Gause, Analyst für Angelegenheiten Saudi-Arabiens in der Washingtoner Forschungseinrichtung, betonte, dass die Saudis zur Beendigung dieser Situation die Beendigung des Krieges Amerikas gegen Iran anstreben müssten.

Er sagte: Wichtig ist, dass die Saudis schwere Schläge seitens der Jemeniten im Infrastrukturbereich erlitten haben, während die Jemeniten nicht viel verlieren. Diese Lage schreckt jeden ab, der in Saudi-Arabien investieren möchte.