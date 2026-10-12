Die Antwort Amerikas auf unsere Bedingungen ist nicht ausreichend; Trump ist zur Schmuggelei in Hormus gezwungen

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schrieb Generalmajor Mohsen Resai auf seiner persönlichen Seite: Amerika hat einigen der sieben Bedingungen Irans zugestimmt, aber wir betrachten die Antwort dieses Landes als unzureichend.

Er betonte: Die Diplomatie Irans hat sich verändert, und wir werden nicht mehr zum früheren Zustand zurückkehren.

Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates schrieb außerdem in einem anderen Beitrag: Trump, der mit der Illusion der Eroberung Irans einen der dümmsten Kriege der Menschheitsgeschichte begann, getäuscht von Netanjahu, hat sich nun nach dem Scheitern der amerikanischen Flotte bei der Öffnung der Straße von Hormus der Schmuggelei zugewandt. Die amerikanische Armee war zuvor noch nie in einer solchen Misere!