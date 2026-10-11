Warum erweiterte Jemen seine Zielbank in Saudi-Arabien?

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schrieb die Nachrichtenseite Al-Masirah, indem sie die Frage stellte, „warum die Streitkräfte des Jemen unter den gegenwärtigen Bedingungen den Umfang ihrer Zielbank in Saudi-Arabien erweitert haben", dass die Streitkräfte des Jemen im Rahmen der Gleichung „Belagerung gegen Belagerung" ihre qualitativen Operationen durch die Ausweitung des Flugverbots gegen den saudischen Feind ausbauen.

Schließung wichtiger Flughäfen Saudi-Arabiens

Daten der Website „FlightRadar" zeigten, dass seit der letzten Nacht die Flüge am internationalen Flughafen König Fahd in der Stadt Dammam im Osten Saudi-Arabiens eingestellt wurden. Diese Website nannte keine Gründe für diese Einstellung, jedoch veröffentlichten Aktivisten und internationale Medien Berichte über das Bestehen von Bedrohungen gegen diesen Flughafen.

Nach den aktuellen Daten zeigen die Entwicklungen eine Ausweitung der Operationen des Jemen in der Tiefe des saudischen Feindes; ein Schritt, dessen Ziel es ist, den Umfang der Ziele in Richtung Flughäfen zu erweitern und im Einklang mit der Verschärfung des Luftdrucks als Antwort auf die Belagerung, die Saudi-Arabien dem Jemen auferlegt hat.

Dies geschieht, während die ein- und ausgehenden Flüge des internationalen Flughafens Riad infolge wiederholter Raketen- und Drohnenangriffe der Streitkräfte des Jemen weiterhin eingestellt bleiben.