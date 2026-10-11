Warnung vor US-Aktivitäten gegen das irakische Öl und die Energie

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Maalomah berichtet, betonte Muin al-Kasimi, Mitglied der irakischen Koalition „Koordinierungsrahmen", dass die US-Regierung weiterhin versucht, ihren Einfluss in lebenswichtigen Sektoren der irakischen Wirtschaft auszuweiten.

Er fügte hinzu: Die USA streben danach, eine wirtschaftliche Vormundschaft über den Irak zu errichten und strategische und sensible Entscheidungen an sich zu reißen, insbesondere im Öl- und Energiesektor.

Al-Kasimi erklärte: In der aktuellen Phase müssen wir den Öl- und Energiesektor vom Einfluss der USA befreien und den Monopolismus amerikanischer Unternehmen bei Investitionsprojekten beenden. Andernfalls wird die Energiesicherheit des Irak ausländischer Erpressung ausgesetzt sein. Wir müssen auch mit anderen großen Unternehmen im Osten und Westen zusammenarbeiten.

Diese Warnungen erfolgen zu einer Zeit, in der Versuche unternommen werden, irakisches Öl über große amerikanische Unternehmen wie „Chevron" mit dem Mittelmeer zu verbinden; dieselben Unternehmen, die für die Ausbeutung von Gasfeldern im besetzten Palästina, darunter „Tamar" und „Leviathan", verantwortlich sind. Dies deutet auf einen Versuch hin, den Energiesektor der Region unter ein einziges Kontrollzentrum unter Aufsicht Washingtons zu stellen; ein Schritt, dessen Ziel es ist, die Rolle des Öls zu neutralisieren und sicherzustellen, dass es in Zukunft nicht als Hebel politischen oder wirtschaftlichen Drucks gegen das zionistische Regime eingesetzt wird.