Eslami: Wir geben die Anreicherung nicht auf; wir liefern kein Uran aus

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, sagte Mohammad Eslami, der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation, heute Abend am Rande der Gedenkfeier für die Mutter des Leiters der Organisation für Planung und Budget: Die Anreicherung ist ein untrennbarer Bestandteil des Nuklearprozesses, und wir werden sie keinesfalls aufgeben. Kann es denn sein, dass man den Ausgangspunkt des Prozesses nicht hat und dann behauptet, man besitze eine Nuklearindustrie? Die Nuklearindustrie ist der Antriebsmotor für Wissenschaft und Technologie.

Er fuhr fort: Die Amerikaner selbst und derselbe amtierende Präsident haben in ihrem Dokument zur nationalen Entwicklung, nationalen Sicherheit und nationalen Verteidigung die Nukleartechnologie an die Spitze der Entwicklung gesetzt, und alle Länder verfolgen ihre Nuklearprogramme beschleunigt.

Der Leiter der Atomenergieorganisation betonte: Das ist Täuschung und Lüge. Was gewiss ist, ist der Fortschritt einer Nation; die iranische Nation ist keine zurückgebliebene Nation, sie ist eine Nation der ersten Liga und eine talentierte Nation.

Eslami sagte: Der Iran ist ein Land mit großem Potenzial. Das Recht auf Fortschritt und die Grenzen des Wissens sind das Recht des iranischen Volkes, und wir werden nicht zurückweichen.

Der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation betonte weiter: Wir werden das Uran nicht ausliefern; solche Nachrichten gibt es nicht.