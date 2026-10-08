Das Nationale Sicherheitsteam der USA erörterte seine Strategie gegenüber Iran und Ansar Allah

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al-Jazeera berichtet, behauptete der US-Sender NBC News unter Berufung auf einen Washingtoner Beamten, dass Iran und die USA im Rahmen indirekter Gespräche in diesem Monat in New York über das iranische Atomprogramm gesprochen hätten.

Dieser Beamte fügte hinzu, dass beide Seiten im Verlauf ihrer indirekten Gespräche in diesem Monat in New York das Thema des iranischen Atomprogramms erörtert hätten.

Der amerikanische Beamte behauptete außerdem, dass Donald Trump, der Präsident der USA, mit seinem Nationalen Sicherheitsteam über die Möglichkeit der Wiederaufnahme von Operationen gegen Iran in den kommenden Wochen gesprochen habe.

Dem Bericht zufolge hat Trump auch die Option von Angriffen gegen Iran vor den Zwischenwahlen geprüft.

Amerikanische Beamte sagten zu NBC, dass das Nationale Sicherheitsteam der US-Regierung auch die Strategie Washingtons gegenüber Iran und der jemenitischen Ansar-Allah-Bewegung erörtert habe.

Ein amerikanischer Beamter fügte in diesem Zusammenhang hinzu, dass die Regierung dieses Landes versuche, eine Vereinbarung mit Iran zu erreichen, die grundlegende Fragen, einschließlich des iranischen Atomprogramms, behandeln würde.

Behauptung von Axios: Das Pentagon bereitet sich auf die Wiederaufnahme militärischer Operationen in Iran vor

Die Nachrichtenseite Axios behauptete unter Berufung auf mehrere amerikanische Beamte, dass das Pentagon dem US-Zentralkommando (CENTCOM) befohlen habe, die Vorbereitungen für die Wiederaufnahme von Operationen in Iran abzuschließen.

Axios berichtete außerdem unter Berufung auf einen Beamten des Weißen Hauses, dass alle Optionen bezüglich Iran jederzeit Donald Trump, dem Präsidenten der USA, zur Verfügung stünden.

Dem Bericht zufolge sagte ein Pentagon-Beamter auch, dass die Aufgabe dieses Ministeriums darin bestehe, militärische Optionen vorzubereiten und sie Trump vorzulegen.

Axios behauptete außerdem unter Berufung auf seine Quellen, dass die Wiederaufnahme von Kampfoperationen in Iran Angriffe auf Ziele im Energiebereich, in der Infrastruktur und auf Nuklearanlagen umfassen könnte.