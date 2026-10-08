Jemen schoss eine türkische Drohne ab, die Saudi-Arabien gehörte

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al-Masira berichtet, gab «Yahya Saree», Sprecher der Streitkräfte des Jemen, bekannt, dass diese Kräfte eine bewaffnete Aufklärungsdrohne vom Typ «Bayraktar Akıncı» türkischer Bauart, die Saudi-Arabien gehörte, im Luftraum der Provinz Taiz abgeschossen haben.

Er fügte hinzu, dass diese Drohne mit einer geeigneten Waffe ins Visier genommen und abgeschossen wurde.

Der Sprecher der Streitkräfte des Jemen gab außerdem bekannt, dass die besagte Drohne bei der Durchführung einer Mission im Luftraum der Provinz Taiz ins Visier genommen wurde.