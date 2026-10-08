Beratungen eines hochrangigen jordanischen Militärs mit dem Kommandeur der Landstreitkräfte des CENTCOM

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Rai berichtet, erörterten Majdi Mohammad Al-Harasiss, Vorsitzender des Gemeinsamen Stabes der jordanischen Armee, und Kevin Leahy, Kommandeur der Landstreitkräfte des CENTCOM, Wege zur Vertiefung der militärischen Partnerschaft angesichts der regionalen Entwicklungen.

Al-Harasiss empfing am Mittwoch „Kevin Leahy", den Kommandeur der Landstreitkräfte des US-Zentralkommandos, und seine Begleitdelegation, und gemeinsam erörterten und tauschten sie Ansichten über Wege zur Entwicklung der militärischen Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den Streitkräften beider Länder sowie über die Erweiterung bestehender Partnerschaften im Verteidigungsbereich aus, mit dem Ziel, gemeinsame Anstrengungen zur Unterstützung der regionalen Sicherheit und Stabilität zu stärken.

Andererseits würdigte „Leahy" die zentrale und vitale Rolle des Königreichs Jordanien und seiner Streitkräfte bei der Festigung von Stabilität und Sicherheit auf regionaler und internationaler Ebene.

Dieses Treffen fand in Anwesenheit einer Gruppe von Kommandeuren und hochrangigen Offizieren der jordanischen Streitkräfte und des US-Militärattachés in Amman statt.