Der Al-Aqsa-Sturm brachte die Palästina-Frage zurück ins Zentrum der globalen Gleichungen

Mahdi Shakibai erklärte in einem Interview auf die Frage, inwieweit die Operation Al-Aqsa-Sturm seiner Meinung nach die politischen und sicherheitspolitischen Gleichungen der Region verändert habe und welche Entwicklungen als ihre wichtigsten Folgen betrachtet werden könnten: Der Al-Aqsa-Sturm veränderte die bestehenden Gleichungen — von den Bemühungen einiger Länder, die Beziehungen in der Region ohne Lösung der Palästina-Frage zu normalisieren — hin zur Rückkehr der Palästina-Frage ins Zentrum der regionalen und globalen Gleichungen.

Er fuhr fort: Mit Hilfe der Amerikaner und einiger Länder der Region hatte sich eine Strömung gebildet, die versuchte, ohne die Palästinenser in ein großes Problem zu verwickeln, über die arabischen Länder den Prozess der Normalisierung der Beziehungen mit dem zionistischen Regime voranzutreiben, um in einer nächsten Phase die Palästina-Frage zu behandeln.

Shakibai fügte hinzu: Der Al-Aqsa-Sturm setzte diesen Prozess außer Kraft und stoppte die Bemühungen, die darauf abzielten, die Palästina-Frage in Vergessenheit geraten zu lassen, und bewirkte, dass Palästina erneut ins Zentrum der regionalen und globalen Aufmerksamkeit rückte.

Er sagte: Die wichtigste Wirkung der Operation vom 7. Oktober war, dass sie das Bild einer stabilen Ordnung in der Region, das das zionistische Regime und seine westlichen Unterstützer präsentierten, infrage stellte.

Das Mitglied der Gesellschaft zur Verteidigung Palästinas betonte: Die Palästina-Frage, die an den Rand der regionalen Entwicklungen gedrängt werden sollte, kehrte erneut ins Zentrum der regionalen und internationalen Politik zurück.

Der Gaza-Krieg erhöhte die Kosten der Normalisierung mit dem zionistischen Regime

Auf die Frage, ob man sagen könne, dass eine der wichtigsten Folgen des Al-Aqsa-Sturms die Einstellung oder Verlangsamung des Prozesses der Normalisierung der Beziehungen arabischer Länder mit dem zionistischen Regime gewesen sei, und wie stark der Gaza-Krieg diesen Prozess beeinflusst habe, sagte er: Zumindest im Bereich der Ausweitung der Normalisierung kann man sagen, dass dieser Prozess gestoppt oder stark verlangsamt wurde, und der Einfluss des Gaza-Krieges in diesem Bereich war völlig spürbar.

Shakibai fuhr fort: Vor der Operation Al-Aqsa-Sturm liefen die Verhandlungen über die Normalisierung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und dem zionistischen Regime, aber nach dieser Operation wurde dieser Prozess gestoppt oder kompliziert.