Hojat al-Islam Qomi: Wir werden nicht aufhören, über den 7. Oktober zu sprechen

Wie der Korrespondent von Abna berichtet, schrieb Hojat al-Islam Mohammad Qomi, Leiter der Islamischen Propagandaorganisation, auf seiner persönlichen Seite im sozialen Netzwerk Virasti anlässlich des 7. Oktober, des Jahrestages der Operation Al-Aqsa-Sturm: Wir werden nicht aufhören, über den göttlichen Tag des 7. Oktober zu sprechen. Der schwere Schatten der Angst davor lässt das zionistische Regime nicht los. Sie zappeln, um ihr Leben mit Blutvergießen und an der achten Front (Lügen und medialen Narrativen) zu flicken; doch sie versinken immer tiefer im Sumpf der Vernichtung.

Friede und Gottes Segen für den Märtyrer Yahya Sinwar und seine Unterstützer und Mudschahedin im Al-Aqsa-Sturm, der sagte: „Es gibt keinen Frieden und keine Verhandlungen; entweder wir siegen oder Karbala geschieht."