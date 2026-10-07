7 Oktober: Die Operation zur Zerstörung des Mythos der Unbesiegbarkeit der zionistischen Armee

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, erklärten die Revolutionsgarden in einer Erklärung, in der sie den 15. Mehr, den dritten Jahrestag der historischen und strategischen Operation Al-Aqsa-Flut, würdigten, diese Operation sei der Beginn des Endes des Zionismus und des Zusammenbruchs des Mythos der Unbesiegbarkeit der zionistischen Armee und ein zukunftsgestaltendes und beschleunigendes Ereignis auf dem Weg des endgültigen Niedergangs des rassistischen und Besatzungsregimes des heiligen Quds.

Im Text dieser Erklärung heißt es:

Seit dem 15. Mehr 1402, entsprechend dem 7. Oktober 2023, sind drei Jahre vergangen; der Tag, an dem die Kämpfer des palästinensischen Widerstands und der heldenhaften Hamas, im Vertrauen auf Gott und den stählernen Willen des unterdrückten palästinensischen Volkes, eine der größten Operationen der Geschichte des Widerstands vollbrachten und die Sicherheitsstruktur des usurpatorischen zionistischen Regimes zerschlugen.

Drei Jahre nach diesem gewaltigen und unvergesslichen historischen Ereignis haben sich die strategischen Gleichungen der Region zugunsten der Achse des Widerstands verändert, und das zionistische Regime ist zusammen mit seinem Hauptunterstützer, Amerika, in den Strudel struktureller Krisen und aufeinanderfolgender Niederlagen geraten.

Die Operation Al-Aqsa-Flut war, nach der Formulierung des Märtyrer-Führers, Seiner Hoheit Imam Seyed Ali Khamenei (möge seine edle Seele geheiligt sein), ein «zukunftsgestaltendes Ereignis», das den Weg des endgültigen Niedergangs des zionistischen Regimes festigte; diese Operation zerstörte nicht nur für immer den Mythos der Unbesiegbarkeit der zionistischen Armee, sondern verwandelte die Widerstandsfront in der gesamten Region in eine unbestreitbare strategische Realität. Von Gaza bis Libanon, von Jemen bis Irak und Syrien, und vom islamischen Iran bis ins Herz der besetzten Gebiete stellten sich alle in einer einzigen und koordinierten Formation dem zionistischen Feind und seinen amerikanischen und regionalen Unterstützern entgegen.

Diese Erklärung weist auf die Realitäten der heutigen Schlachtfelder hin; und die bedeutungsvolle Koordination der Achse des Widerstands bei der Bewältigung der Bedrohungen, Verschwörungen und aufgezwungenen Kriege Amerikas und des zionistischen Regimes und der regionalen Infanterie und führt an: In den neuesten regionalen und internationalen Entwicklungen hat die Widerstandsfront mit präzisen und vernichtenden Operationen tödliche Schläge gegen den Körper des zionistischen Regimes und Amerikas versetzt.

In der Fortsetzung dieser Erklärung wird unter Aufzählung der Dimensionen der strategischen Niederlage Amerikas und des zionistischen Regimes im zweiten und dritten aufgezwungenen Krieg und dann in den Operationen Nasr und Bestrafung des Aggressors gegen das islamische Iran angemerkt: Amerika erreichte mit der vollständigen Unterstützung der Verbrechen des zionistischen Regimes und mit wiederholten Drohungen gegen die Islamische Republik Iran nicht nur keines seiner erklärten Ziele, sondern verlor auch seine aufgeblasene Autorität vor der Weltöffentlichkeit. Der zweite und dritte aufgezwungene Krieg gegen Iran stieß auf eine entschlossene und reuevolle Antwort der Streitkräfte und bewies, dass die Ära der kostenlosen Drohungen zu Ende ist.