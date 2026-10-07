Ghalibaf: Das Gespenst des Schreckens erwartet die Wirtschaft Amerikas

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schrieb Mohammad Bagher Ghalibaf, der Sprecher des Islamischen Konsultativrates, als Reaktion auf die Äußerungen des Finanzministers Amerikas, indem er ein Wirtschaftsmeme veröffentlichte: «Bist du bereit, dass es deine Seele ergreift?»

In diesem Bild haben Diagramme der Preise für Öl und Diesel sowie das Verbrauchervertrauen und die Kaufkraft für Wohnraum zusammen die Form eines Gespenstes gebildet; mit der Anspielung, dass man, um sich zu erschrecken, nicht auf Halloween warten muss; manchmal reicht es, die Wirtschaftsseite aufzuschlagen!

Auf dem Bild ist David Zervos zu sehen, der neue Sonderberater von Bessent und Befürworter der Zinssenkung; derselbe, der gesagt hatte, dass er sich die Haare nicht schneiden wird, bis die Federal Reserve den Zinssatz senkt!