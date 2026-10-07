Sicherheitszusammenwirken ist der Hauptfokus beim Shanghai-Antiterror-Manöver

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, nahmen Spezialeinheiten der Bodenstreitkräfte der Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran in Vertretung der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran mit dem Ziel der Festigung der Verteidigungsdiplomatie und der Einheit bei der Eindämmung regionaler gewalttätiger Strömungen am internationalen Manöver «Eurasien — Antiterror 2026» in Minsk als Gastgeber teil.

Sardar Brigadegeneral der Revolutionsgarden Vali Madani, stellvertretender Operationschef der Bodenstreitkräfte der Revolutionsgarden, sagte über die Teilnahme an diesem Manöver und die operativen Prioritäten dieser gemeinsamen Übung: Der Hauptfokus liegt auf dem Zusammenwirken zwischen den Mitgliedsländern der Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit zur Bekämpfung extremistischer Maßnahmen und zur ernsthaften Eindämmung gewalttätiger Strömungen, die als gemeinsame Bedrohung für die Sicherheit der Region gelten.

Er erklärte die Dimensionen dieses Manövers und stellte klar: Diese gemeinsame Übung findet mit Beteiligung von 14 Mitgliedsländern und Unterausschüssen der Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit und mit Anwesenheit von mehr als 100 hochrangigen Militär- und Sicherheitsbeamten drei Tage lang in der Hauptstadt von Belarus statt.

Der stellvertretende Operationschef der Bodenstreitkräfte der Revolutionsgarden betrachtete ebenfalls die Erhöhung des Niveaus der Sicherheits- und Antiterrorzusammenarbeit als Hauptstrategie Irans auf diesem Übungsfeld und betonte die Bedeutung des Erfahrungsaustauschs bei der Bewältigung neuer Sicherheitsbedrohungen.

Die Islamische Republik Iran hatte zuvor im Jahr 1404 mit der erfolgreichen Ausrichtung des Antiterrormanövers der Mitgliedsländer der Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit namens «Sahand 2025» einen wirksamen Schritt zur Verkörperung des aktiven Engagements für Verteidigungsdiplomatie und sicherheitsorientierte regionale Zusammenarbeit unternommen, und die heutige Anwesenheit der Spezialkräfte in Minsk ist die Fortsetzung desselben strategischen Ansatzes.