Baghai: Wenn Europa dem Aggressor Möglichkeiten zur Verfügung stellt, muss es zur Rechenschaft gezogen werden

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärte Ismail Baghai, der Sprecher des Außenministeriums, heute (Montag) in einem Radiointerview, während er die Gründe und Hauptthemen des jüngsten Treffens des Außenministers mit den Botschaftern und Leiter der ausländischen diplomatischen Vertretungen und Büros der in Teheran ansässigen internationalen Organisationen erläuterte: „Dieses Treffen fand nach der Rückkehr von der Jahrestagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York statt. Es ist üblich, dass nach diesem wichtigen internationalen Ereignis Sitzungen mit den in Teheran ansässigen Diplomaten abgehalten werden, um die Positionen des Landes und die wichtigsten während der Reise der Delegation erörterten Themen darzulegen.“

Der Sprecher des Außenministeriums wies auf die besonderen Umstände der diesjährigen Reise hin und fügte hinzu: „Die Teilnahme an der diesjährigen Generalversammlung hatte doppelte Bedeutung, da es unsere erste Teilnahme an dieser Tagung nach der heroischen Verteidigung des Landes durch die Iraner war und es notwendig war, die Logik und Autorität Irans der öffentlichen Meinung und der Weltgemeinschaft zu demonstrieren. In diesem Rahmen schufen sowohl die Rede des Präsidenten als auch die Durchführung von mehr als 60 Treffen auf hoher Ebene durch den Präsidenten und den Außenminister Irans mit Staatschefs, Außenministern und hochrangigen Leitern internationaler Organisationen eine geeignete Grundlage für die gleichzeitige Darlegung sowohl der Ungerechtigkeit als auch der Autorität des Landes bei der Wahrung der nationalen Sicherheit und der Integrität Irans.“