Araghtschi: Iran verteidigt entschlossen seine nationalen Interessen und seine Sicherheit

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, traf Ararat Mirsojan, der Außenminister der Republik Armenien, der an der Spitze einer diplomatischen Delegation nach Teheran gereist ist, heute Morgen am Montag mit Seyed Abbas Araghtschi, dem Außenminister unseres Landes, zusammen und führte Gespräche.

Bei diesem Treffen wurden die Teheran-Eriwan-Beziehungen erörtert und Meinungen ausgetauscht, und die Seiten betonten, nach Durchsicht des wachsenden Verlaufs der bilateralen Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen von beiderseitigem Interesse, die Entschlossenheit der Führungen Irans und Armeniens, die Beziehungen auszubauen und zu vertiefen.

Der Außenminister unseres Landes betonte unter Hinweis auf die alten und dauerhaften Bindungen der beiden Völker Irans und Armeniens den Ansatz der Islamischen Republik Iran bei der Bemühung, die Beziehungen zu den Nachbarn zu erweitern, insbesondere in der Kaukasusregion und Zentralasien.

Er erklärte, dass die Islamische Republik den freundschaftlichen und stets wachsenden Beziehungen zu Armenien besonderen Wert und besondere Bedeutung beimisst und die zunehmende Stärkung der Interaktionen und Beziehungen mit den Ländern der Kaukasusregion und Zentralasiens als Garantie für Sicherheit und Frieden für alle Länder der Region und als Gewährleistung für wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand der Völker der Region betrachtet.

Der Außenminister Armeniens betonte, erfreut über die Reise nach Teheran, den strategischen Charakter der Beziehungen zwischen Iran und Armenien sowie die Kontinuität und das Bestreben Eriwans, die Zusammenarbeit mit Iran auszuweiten, und drückte die Hoffnung aus, dass mit der Unterzeichnung des umfassenden strategischen Partnerschaftsabkommens zwischen Iran und Armenien die Beziehungen der beiden Länder noch weiter vertieft werden.

Die Außenminister Irans und Armeniens führten bei diesem Treffen Konsultationen über Wege zur weiteren Stärkung der Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Politik, Handel, Transport und Energie.